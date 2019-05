Araujo: "Me encantó la idea, me encantó el proyecto"

El defensa Norberto Araujo habló sobre su llegada al Deportivo Universitario de Tungurahua y dijo porque aceptó jugar en la Segunda Categoría Nacional.

"Contento de esta nueva etapa, salí de las canchas hace un par de años, en el 2017 fue mi último partido pero contento por retomar esto en una ciudad que no está tan lejos de Quito. Agradecido con la directiva y con el Pato (Patricio Hurtado, DT de Deportivo Universitario), trataré de aportar con mi granito de arena", dijo en radio StereoFiesta.

"Tuve un acercamiento con el 'Pato', hablé con los dirigentes y me encantó la idea, me encantó el proyecto. Se ve que es gente muy seria y ojalá que podamos responder de acuerdo a las expectativas", agregó.

"Ojalá que pueda ser un aporte, soy una persona que no me gusta dejar las cosas a medias. Me siento todavía en condiciones, si bien se habla de la edad, tengo muchas ganas de ascender con este equipo, son gente noble, que conoce de fútbol. Me quedó como esa espina de no cerrar mi carrera bien en el 2017 (en LDU)"