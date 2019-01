Cevallos: "Erazo debe integrarse al entrenamiento de BSC"

El presidente de Barcelona, José Francisco Cevallos, llegó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para ser parte del Congreso Ordinario donde se elegirá al nuevo directorio de la FEF y aprovechó para hablar de algunos temas del equipo 'torero'.

"Se hicieron varios estudios (a Damián Díaz), diferentes resonancias y en la última apareció que se tenía que operar. Varias veces preguntamos al cuerpo médico y nos dijeron que no era de operación. Pero al final, como el dolor no calmaba, se decidió operarlo y tenía alguna secuela interna que no se veía al inicio en las resonancias", aclaró sobre la lesión del 'Kitu' antes de referirse a la actualidad de Frickson Erazo.

"Él se tiene que integrar a los entrenamientos ya que algunas opciones que tuvo, como la de Peñarol, no se dieron. Entonces hoy como jugador del club teniendo contrato se tiene que reintegrar", explicó.

Cevallos también se refirió a la naturalización de Damián Frascarelli y a la posibilidad de ocupar ese puesto para otro jugador extranjero.

"El tema de poder contar con un espacio más, que casi, en este tiempo siendo presidente del equipo, no hemos utilizado todas las plazas de extranjero. No es que estábamos desesperados por el espacio, pero de todas maneras es importante tener 2 espacios más y de ser necesario buscar los jugadores idóneos para poderlos ocupar", sentenció.