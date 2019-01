Repetto confirma que espera dos fichajes más en LDUQ

Pablo Repetto, entrenador de LDUQ, informó ante los medios deportivos, que aún espera algunos fichajes para el conjunto capitalino.

"Estamos comenzando a coger ritmo futbolístico y coger nuevamente cargas futbolísticas. Aún no estamos cerrados en el tema de fichajes. Estamos en búsqueda de un jugador por izquierda y en alguna posición más”, reconoció el uruguayo.

Para finalizar, Repetto se refirió a los cotejos preparativos que ha perdido el club quiteño: "No me quita la tranquilidad lo ocurrido, en estos partidos de comprobación lo más importante es ir mejorando, en esta etapa no priorizamos el resultado”.