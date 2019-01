Repetto afirma que solo le falta un jugador por fuera

El entrenador de Liga de Quito, Pablo Repetto, aseguró que solo le falta reforzar una posición para tener el equipo completo.

"Hay tres o cuatro jugadores que pueden jugar, más allá de que se fueron Guerrero y Borja en una posición (extremo) que creemos puede haber alguna necesidad. No necesariamente tiene que ser zurdo, pero no es fácil, también puede ser un diestro con ese perfil", explicó Repetto en rueda de prensa.

"Estamos con esa opción nada más, de uno por fuera. Después todo puede cambiar, si aparece un jugador importante, no estamos cerrados", agregó el uruguayo.

El técnico 'albo' también confirmó que tendrán dos bajas en defensa para la primera etapa del torneo y se refirió al tema de los partidos al mediodía.

"Hay dos descartados para la primera etapa, ellos son Anderson Ordóñez y Hernán Pellerano. Después veremos. Están tres y hemos sumado a Folleco, que es jugador del club. A Guerra lo evaluaremos en estos días, pero no lo vamos a apurar", dijo.

"Me da lo mismo, creo que pasa por un tema de hábitos de la gente. Cuando uno hace una lista, también hay que ponerse en el lugar de la gente, pero a mí, como entrenador, no me cambia", sentenció.

Repetto fue preguntado por José Ayoví y Robert Burbano, dos futbolistas que encajan en el puesto que él requiere, pero prefirió no dar nombres.