Paz dice que Orejuela se quedaría en Liga de Quito

El directivo de Liga de Quito, Esteban Paz, aseguró que la renovación con Jefferson orejuela debería darse tras hacerle una mejor propuesta con respecto a su sueldo.

"Leí en una nota que Liga le estaba bajando su contrato, eso es absolutamente falso. Liga está subiendo el contrato, incluso estamos subiendo el valor del contrato de Fluminense. No hemos llegado al valor que nos exige su representante (José Chamorro) eso es verdad, pero no hemos ofertado menos porque eso no es la realidad si quisiéramos que se quede", dijo Paz en entrevista con radio Área Deportiva.

"Adicional a eso tenemos que pagar otro préstamo con una opción de compra, está en manos de su representante y en manos del jugador. Su representante me dijo que con este valor se debe cerrar y estamos a la espera de que esto se confirme en los próximos días", agregó el dirigente.

Hay que recordar que Emelec también hizo una oferta formal por el volante de 25 años, pero estaban a la espera de si seguía con los 'albos' o no.

"Yo no juego al casino ni a quién da más, eso no se hace y no se debe hacer y muchas veces los empresarios juegan a eso. Orejuela es un jugador de Selección, hizo un gran torneo y por eso aumentamos el salario de Orejuela", sentenció Paz dejando claro que la mejora en la oferta no es por los 'azules', sino porque el mediocampista se lo ganó.