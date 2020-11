Antoine Griezmann, delantero del Barcelona, desveló este lunes que cuando fichó por el club azulgrana y habló con Lionel Messi, el jugador argentino reconoció que le "jodió" que hubiese rechazado a su equipo una primera vez cuando apostó por él públicamente.

Es uno de los extractos de la entrevista emitida por Movistar Plus en el programa "Universo Valdano", en el que Griezmann rompió su silencio para intentar aclarar algunas polémicas y pidió a todos los que han hablado mal de él que le dejen "en paz" y tranquilo para poder adaptarse al Barcelona.

Griezmann llegó al Barcelona hace dos veranos para empezar la temporada 2019/20. Después de tres entrenadores (Ernesto Valverde, Quique Setién y Ronald Koeman), ha sido objeto de muchas críticas. La primera, por decir no al Barcelona el verano anterior a través de un documental ("La decisión") que molestó a sectores de ambos clubes.

"Quería que se viera cómo se vive el hecho de un fichaje, de un posible cambio de equipo. Es lo que quería mostrar, que no es ir a una tienda de chuches y elegir entre azul y rosa. Fue complicado para mí, quería enseñarlo. Mucha gente pensó que era un juego, que me reía de los aficionados y no era así", dijo.

"Te habla tu mujer, tus padres, tus amigos, te dan opinión y eliges tú. Un comentario de cualquiera te puede afectar y dar dudas. Pero sí, mi mujer me ayudó en esos momentos. Fue difícil. Después del documental mis padres estuvieron muy enfadados. Por la decisión, querían que fuera al Barcelona, por el documental que no les gustó. Pero es lo que quería hacer y demostrar", agregó.

Entonces, cuando finalmente fichó por el Barcelona, mantuvo una conversación con Messi, que un año antes apoyó el fichaje del que ahora es su compañero: "Hablé con Leo después de cuando llegue. Él me dijo que cuando rechacé la primera vez le jodió y le dolió porque había hecho comentarios públicos. Me habría pasado igual. Pero me dijo que desde que estuviera en mi equipo iba a estar a muerte conmigo. Es lo que noto", apuntó.

Griezmann decidió cambiar de club porque, aseguró, notó que necesitaba cambiar de aires y aprender "otra cosa" después de varias temporadas en el Atlético. También informó de que fueron claves las salidas de compañeros como el uruguayo Diego Godín y el francés Lucas Hernández.

Sobre su menor rendimiento en el Barcelona, dijo que una de las causas puede ser que ha tenido tres entrenadores y, por eso, ha sido difícil para él.

"Es complicado cuando llegas de un equipo con su estilo de juego y llegas al Barcelona que es lo contrario y tienes tres entrenadores y una pandemia sin cuatro meses jugando. Todavía necesito tiempo para adaptarme a mis compañeros y ellos a mí", comentó.

Para cada uno tuvo palabras y agradeció a Valverde que confiara en él para jugar en el Barcelona a la vez que señaló que el técnico le pidió que jugara en la izquierda creando espacios con Jordi Alba.

De Setién señaló que aprendió mucho sobre sacar la pelota y algunos desmarques a la vez que dijo que su relación con él fue "normal". También se refirió a las palabras que mantuvo con el ex técnico azulgrana cuando le sacó en un partido los últimos cinco minutos.

"Mis padres a veces me decían que le preguntara por qué no jugaba o por qué me cambiaba. Pero si no preguntaba cuando jugaba, no iba a preguntar cuando no. El día del Athletic me quiso hablar. Le dije que no hacía falta, me dijo que solo eran dos minutos y me preguntó que quería saber hasta cuando iba a estar enojado. Le dije que estaba tranquilo y que iba a trabajar sin pegas", declaró.

Además, se refirió a las palabras de Eric Olhats, que fue su consejero y que habló mal de Lionel Messi provocando la respuesta del argentino. Griezmann informó de que no tiene relación con Olhats desde hace tiempo.

"Con Erik, desde el día que me casé, no tengo relación con él. Estaba invitado a mi boda en la mesa de honor conmigo y no vino. Me cabreé muchísimo y desde ahí no tengo relación con él. Al final puede hacer mucho daño, puede crear dudas en el vestuario y puede crearme problemas con Leo. Pero Messi sabe que es un ejemplo muy grande para mí, aprendo de él y lo sabe".

Asimismo, habló sobre otras declaraciones de su tío, Emmanuel Lopes, con quien tampoco mantiene relación y que también habló sobre Messi: "Duele muchísimo y luego mi tío no sabe de qué va el fútbol. Te habla un periodista, la primera hora estás más atento a lo que vas a decir, pero al final el periodista quiere el titular para sacar una mínima frase y crear polémica".

Por último, se mostró molesto por los comentarios que hacen sobre su figura los candidatos a las elecciones del Barcelona y dijo que bastante tiene con lo "suyo" como para que otros opinen si fue un buen o mal fichaje.

"En general, a veces se pasan un poco. Acepto las críticas, no soy el mejor Griezmann, pero necesito ayuda de todo el mundo. Como no hablo, soy una diana fácil".

"Es como un no parar. Como no hablo, doy pie a la gente que opine. Siempre algo malo. Si no es por Leo es por el futuro presidente, o porque me quiero ir del club... siempre hay algo nuevo y al final no termino de estar tranquilo y levantarme por la mañana sin que haya algo. Tengo ganas de responder. No hay ningún tipo de problema con nadie. Que todo el mundo esté tranquilo y que todo el mundo me deje en paz", concluyó.