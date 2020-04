El exportero argentino Hugo Gatti, quien se encontraba hospitalizado en Madrid tras dar positivo al nuevo coronavirus, recibió el alta y ya se encuentra en su domicilio, informó el programa de televisión El Chiringuito, del que es colaborador.

"LA MEJOR NOTICIA #GATTI abandona el hospital y YA ESTÁ EN CASA. ¡TE QUEREMOS, 'LOCO'!", publicó la cuenta oficial en Twitter de El Chiringuito.

"Bravooooooooo Loco", añadió en la misma red social el conductor del programa Josep Pedrerol.

Antiguo meta de Atlanta, River Plate, Gimnasia o Boca Juniors, además de la selección argentina, Gatti había explicado la semana pasada en este mismo espacio televisivo que estaba viviendo "un mal sueño".

"Creo que esto es un mal sueño y como todo sueño, tiene que terminar", explicó en conversación telefónica en la madrugada del pasado viernes.

"Nunca estuve en peligro, pero hacen falta estas cosas para darte cuenta de que no eres imbatible", añadió Gatti, de 75 años.

"Miedo no tuve. A mí me esto me ha venido bien para hacerme más fuerte y aprender más de la vida", afirmó el exportero argentino.

Durante su hospitalización, Gatti recibió numerosas muestras de cariño y apoyo, entre otras las de Diego Armando Maradona. "Fuimos rivales, pero siempre nos hemos querido mucho", explicó el 'Loco'.

España es uno de los países más afectados por la pandemia del COVID-19 y el segundo, por detrás de Italia, con más fallecidos, con 14.555 decesos registrados hasta este miércoles.