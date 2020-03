Pepe Reina, guardameta del Aston Villa, habló en una entrevista para Corriere dello sport sobre su experiencia con el coronavirus. El español, aseguró que estuvo cerca de 25 minutos sin poder respirar bien.

"Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar", mencionó el español.

Ahora se encuentra con mejor estado de salud, acompañado de su familia en Birmingham, Inglaterra. El arquero llegó en esta temporada al equipo de la Premier League.