El futbolista ecuatoriano, Fernando Gaibor, dio declaraciones para el medio argentino TyC Spots, en donde habló sobre su posible regreso a Independiente de Avellaneda, en Argentina, club con el que tiene contrato.

Me gustaría tener una reivindicación en Independiente”. Esa frase puede pertenecerle a alguien que estuvo en un lugar, pero no se fue satisfecho. Lo dijo Fernando Gaibor, actual jugador del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. En junio tendría que volver a Argentina porque finaliza su préstamo: “Tiene que cambiar la contención hacia el jugador”, afirmó.

- La gente se queda con lo que pasa dentro del campo de juego, pero no analiza lo que sucede afuera.

¿Por qué creés que no rendiste en el Rojo?

- Salí de mi país de origen (Ecuador) por primera vez y fui a Argentina. Tenía que adaptarme a un lugar nuevo y con costumbres diferentes a las que tenía. Necesitaba contención como cualquiera. Creo que si un club hace una inversión tiene que cuidarla. Yo me tenía que parar taxis en la puerta del hotel para ir a entrenar todos los días cuando no tenía auto. Hay detalles que se le escapan al jugador pero que influyen en los resultados.

- ¿Faltaba atención de los dirigentes?

- Creo que eso lo tienen que mejorar pero seguramente la llegada de Jorge Burruchaga va a hacerlo. Volvería si se mejora en ese aspecto. Me gustaría tener una reivindicación en Independiente. No me fui bien. Muchas veces la gente se la agarraba conmigo hasta cuando no jugaba”.

- ¿Qué le dirías al hincha de Independiente?

- Yo no voy a poner excusas sobre cómo jugué. Solamente doy mis argumentos. Quiero que el hincha sepa que yo siempre quise lo mejor. Quería salir campeón. Me fui cuando me estaba adaptando.