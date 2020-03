Conmebol: "No hay apuro para volver a jugar al fútbol"

"No hay apuro para volver a jugar al fútbol, porque cuando volvamos a jugar queremos ver a todos sanos en la cancha. Juega de local, #QuedateEnCasa". Ese es el mensaje y el espíritu del video que compartió la Confederación Sudamericana de Fútbol en sus redes sociales.

La entidad que conduce al deporte más popular en el continente bajó un mensaje en el que buscó transmitir consciencia ante la pandemia de coronavirus que padece el planeta y, al mismo tiempo, suavizar la ansiedad de los fanáticos por conocer una fecha en la que la pelota pueda volver a rodar.

"Hoy nos toca un entretiempo difícil. Una concentración que nos prepara para el próximo partido, el más difícil de todos. Somos un solo equipo, que se une a esta disputa, sabiendo que nuestro rival es duro. Pero como sudamericanos demostraremos al mundo que no tenemos barreras, que estamos hechos de garra y que no hay temor que nos pueda vencer", apunta la voz en off en la filmación.

"Este reto es de todos, en este partido, nuestro grito se hace uno, ese grito que eleva miradas al cielo, que nos hace soñar que no existen rivales imposibles. Hoy Sudamérica se juega la vida, juntos saldremos a marcar el gol del triunfo, el gol más grande de la historia, el que nos permita estar más unidos y más vivos que nunca. Podemos lograrlo", concluye el mensaje, en el que se mezclan imágenes de la lucha en el continente contra el COVID-19 y flashes de la emoción que genera el fútbol, con la presencia de estrellas como Lionel Messi.