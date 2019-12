Hélio Neto, sobreviviente de la tragedia que sufrió el club Chapecoense en 2016, anunció su retiro del fútbol profesional, luego de no poder recuperarse por completo de las lesiones que sufrió.

"Mi cuerpo no pudo soportarlo más. Los dolores fueron mayores que el placer. Hablé con los médicos y pronto habrá una declaración oficial del club. Aparentemente no había dolor en mi vida diaria, pero en el entrenamiento de alto nivel el cuerpo no pudo soportar el dolor de rodilla y espalda, lo que me entristeció al final y me sacó del campo", dijo en declaraciones para Globoesporte.

En el accidente aéreo, fallecieron 71 personas, entre ellos, estaban 19 futbolistas del 'Chape' que iban a disputar la final de la Copa Sudamericana.