Carlos Tevez cuenta el regalo que le dio Rooney

Carlos Tevez fue campeón de Champions League en 2008 en Manchester United, conformado tridente ofensivo con Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo. Además, ganó dos Premier Leagues, una Copa de la Liga y una Community Shield, además del Mundial de Clubes.

Carlitos habló de su relación con el delantero inglés, máximo goleador histórico de los Diablos Rojos. "Yo me identificaba mucho con él por el lugar de donde salió, que era una zona baja de Liverpool. Siempre peleaba la pelota como si fuera la última, jugaba como yo. Lo sentí muy personal, me veía muy reflejado en él", contó en una entrevista con ESPN, y luego recordó un gran gesto que tuvo con él. "En las prácticas, aparecían con una Ferrari o un Lamborghini. Todos, hasta el jugador más malo, venía con una Ferrari. Yo aparecía con el Audi que te daba el club y me cargaban todos, como si fuera con un Fiat 600. Entonces empecé a preguntar y este loco de Rooney me dice 'llevate el Lamborghini'. Fui sin registro, por Manchester, andando en esa nave. Me lo dio", reveló Tevez. Luego serían grandes compañeros y campeones de todo.