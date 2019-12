Tévez pensó en el retiro luego de caer ante IDV

Carlos Tévez, figura argentina de Boca Juniors, habló en una entrevista para ESPN, revelando que pensó en retirarse luego de perder la semifinal de la Copa Libertadores 2016 ante Independiente del Valle.

“Me dolió mucho perder con Independiente del Valle, fue una gran frustración para mí. Sentía que no quería jugar más. Había vuelto para ganar la Copa Libertadores y no ganarla fue una frustración muy grande. Estaba vacío y llegó la oferta de China. Me fui porque sentí que estaba dañando a Boca”, recordó el 'Apache' ante Alejandro Fantino.

“Quiero seguir jugando y ojalá sea en Boca. Quiero retirarme con esta camiseta”, afirmó el '10' de Boca.

Cabe destacar que aquella edición, IDV eliminó a Boca Juniors y River Plate, para llegar a disputar la final ante Atlético Nacional de Medellín, cayendo finalmente.