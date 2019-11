Louis Saha, exfutbolista del Manchester United, reveló en una entrevista con Four Four Two, que Ruud van Nistelrooy hizo llorar a Cristiano Ronaldo cuando compartían camerino en el club inglés.

"Van Nistelrooy siempre fue muy amable conmigo, quizás tuvo un problema con las decisiones del técnico, pero nunca conmigo. Estaba obsesionado con los objetivos, y lo respeto. Ruud tenía ese tipo de ego: quería todos los pases", inició mencionando el francés para la revista.

Sobre el episodio cuando Cristiano lloró, Saha dijo: "Sí, lo hizo llorar. Tuvieron sus historias, que terminaron en una discusión en el momento en que el padre de Cristiano había fallecido, por lo que no era el momento correcto. Cosas así suceden cuando dos jugadores tienen mucho carácter, pero estoy seguro de que Ruud lamenta algunas de sus palabras".