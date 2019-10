Lo que Buffon le dijo a Cristiano tras la chilena

Gianluigi Buffon, histórico portero italiano, reveló en una entrevista lo que le dijo a Cristiano Ronaldo, luego del golazo de chilena que le anotó en la Champions League.

"Es uno de esos momentos que demuestran que no odio a nadie. Después de los primeros 25 segundos de frustración, pensé en lo que era el gol, había hecho algo increíble. Cuando estaba caminando detrás de él, le pregunté: '¿Cuántos años tienes?'. Me respondió con una sonrisa: 'Tengo 33, no está mal, ¿no?' Y empezamos a reírnos", dijo el guardameta.

El portugués anotó en la goleada del Real Madrid a la Juventus en 2018, en un encuentro válido por los cuartos de final de la UEFA Champions League. En esa temporada, el conjunto 'blanco' se iba a quedar con el trofeo.