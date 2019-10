Ante la compleja situación política del país, directivos de la Conmebol y la FEF tuvieron una reunión para analizar la suspensión de la Copa Libertadores Femenina 2019, que se está celebrando en la capital ecuatoriana: Quito.

“Conmebol decide aplazar la jornada de hoy de Libertadores Femenina por motivos de seguridad. La decisión ha sido tomada tras reunión celebrada entre Conmebol, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y las diferentes autoridades locales. En estos momentos se está evaluando la situación y serán reagendados los encuentros de la jornada. La prioridad es garantizar la seguridad de los equipos y las hinchadas asistentes”, detalla el documento publicado por la máxima autoridad del fútbol sudamericano.

De esta manera, los compromisos que estaban pactados, tanto en el estadio Olímpico Atahualpa como en el Rodrigo Paz Delgado son: Corinthians vs Club Ñañas (17h00), América de Cali vs Libertad Limpeño (19h30), Santiago Morning vs UAI Urquiza (17h00) y Municipalidad Majes vs D.J. Medellín (19h30).