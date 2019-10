Claudio Marchisio anunció su retiro del fútbol

Claudio Marchisio, reconocida futbolista italiano que pasó por la Juventus de Turín, anunció en sus redes sociales que dejará de ser jugador profesional.

En su perfil, el mediocampista escribió: "Le hice una promesa al niño que soñaba con ser futbolista. Habría jugado hasta que hubiera sentido la maravilla dentro del campo. Ya no cumplía mi promesa, por eso prefiero parar. Entonces, gracias sueño, ¡me diste fuerza, éxito y alegría!".

El italiano, vistió la camiseta de la Juventus, Empoli y el Zenit. Con la 'Juve', ganó un total de quince títulos a nivel local, siendo el equipo donde mejor jugó.

I’d made a promise to the kid who dreamt to become a football player. I would have played until I had felt the marvel stepping into the pitch. I wasn’t fulfilling my promise anymore, that’s why I prefer to stop. So, thank you dream, you gave me strength, success and joy! pic.twitter.com/PZ3umLN8mC