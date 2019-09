Egipto no pudo votar por su estrella Mohamed Salah en la elección al futbolista del año de la FIFA por un defecto de forma en las firmas de los responsables de su federación, explicó este viernes la FIFA.

El formulario de voto, enviado a la FIFA por la Federación Egipcia el pasado 15 de agosto, presentaba firmas "en mayúsculas" que "no parecían válidas (no auténticas)". Estos formularios "no fueron firmados por el secretario general, lo que es obligatorio", indicó el organismo mundial en un comunicado.

Los resultados en el premio The Best, ganado por el argentino Lionel Messi y con Salah en cuarta posición, se basan en los votos del seleccionador y del capitán de las selecciones nacionales y en el de un periodista de cada país.

El voto del seleccionador del equipo olímpico Shawki Ghareeb, que sustituyó al mexicano Javier Aguirre, destituido tras el fiasco de la Copa de África jugada en Egipto, y el del capitán Ahmed El-Mohammadi, no aparecieron en la publicación de los votos por la FIFA tras la ceremonia del lunes. Ambos colocaron a Salah en primer lugar, indicó la federación.

Pero la FIFA asegura que hizo "dos llamados" el pasado 19 de agosto a la Federación Egipcia para confirmar los votos del seleccionador y del capitán. Peticiones que no obtuvieron respuesta "en el plazo estipulado, que finalizaba el miércoles 21 de agosto".

No parece que este episodio mejore las relaciones entre la federación y el futbolista, que cambió su corta biografía en Twitter, indicando solo jugar para el Liverpool, sin mencionar a su selección.