Luego de que la FIFA le otorgara el premio The Best 2019 a Lionel Messi, se dio a conocer la manera en la que los capitanes y los entrenadores de las diferentes selecciones del mundo votaron para que el argentino ganara el premio. En la lista de participantes en la votación aparece el nombre de Juan Barrera, capitán de la selección de Nicaragua, quien según la FIFA votó por Lio, pero el futbolista negó que su elección haya sido por el jugador del Barcelona.

"Yo no voté por Messi. Me sorprendió mucho verme en la lista de los capitanes que votaron por Messi cuando este año no vote”, dijo el capitán "Yo no voté por Messi. Me sorprendió mucho verme en la lista de los capitanes que votaron por Messi cuando este año no vote”, dijo el capitán nicaragüense.

"La FIFA afirma que me mandó el link de la votación a mi correo electrónico, pero jamás lo recibí, por lo que no pude votar. ¿Cómo puedo aparecer en la lista de capitanes que votaron a Messi si no pude ejercer mi voto?".

En la lista que envió la FIFA de los personajes que votaron y como lo hicieron, Barrera habría elegido en primera instancia a Messi, después a Sadio Mané y luego a Cristiano Ronaldo.