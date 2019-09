Icardi y su mensaje incendiario al Inter de Milán

Este fin de semana el Canal + de Francia publicó la entrevista que le realizó a Mauro Icardi, refuerzo estrella del Paris Saint-Germain (PSG) para esta temporada. Desde su llegada, el delantero argentino solo había hablado con la página oficial del club y a través de las redes sociales, por lo que tenía mucho para contar.

El delantero fue muy duro con el Inter de Milán, su ex club en el que había encontrado su mejor nivel: "Estaba en mi séptimo año en el Inter., y mi sueño era jugar en la Champions League con el Inter, lo cual hice la temporada pasada, pero nunca ganamos nada". "Pensé que había llegado el momento de ir a un club ganador, uno que sea un desafío, y ganar títulos. Es hora de que empiece a ganar".

Icardi reconoció entonces que su ambición por llenar de trofeos sus vitrinas fue lo que lo impulsó a marcharse hacia el cuadro francés, que tiene como máximo objetivo conquistar Europa, más allá de buscar un nuevo título de la Ligue 1. "La verdad es que PSG es un equipo lleno de campeones, y eso es lo que quería".

El delantero llegó en condición de préstamo, pero con opción de compra, por lo que el conjunto parisino podrá quedarse con su pase en 2020 si él hace méritos para eso.

Icardi se refirió también a su relación con Wanda Nara, su esposa y representante, y sobre las críticas que la prensa lanza sobre ella. "Creo que tener a Wanda como mi agente es la mejor decisión para mi familia y mi carrera. No lo pensé dos veces. Soy alguien que trata a hombres y mujeres de la misma manera. Tengo tres hijos y dos hijas, pero los trato de la misma manera y les doy los mismos regalos".

"He estado con Wanda durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter".

En la entrevista también se nombró a Maxi López, ex compañero de Icardi y ex esposo de Nara. "¡Me doy cuenta de que es un tabú que ella se haya casado con mi excompañero de equipo, pero nos enamoramos y tú no eliges de quién te enamoras!".