El hincha ecuatoriano que sigue al Corinthians

Gerardo Rosales, fanático ecuatoriano del Cortinhians, se hizo fanático del 'Timão', luego del partido contra el Club Sport Emelec en los octavos de finales de la Copa Libertadores 2012.

En una entrevista para la página oficial del equipo, el hincha relata el inicio de su amor por el Corinthians. "Después del partido de Libertadores contra Emelec, sabía que el equipo iba a llegar lejos. A través de la garra, el funcionamiento del equipo en general. Además del hecho de que siempre he admirado el fútbol brasileño", mencionó.

Sobre su forma de apoyar al equipo, Rosales comentó que se le complicaba ver los partidos por temas laborales. "Era difícil seguirlo en vivo, porque me desperté muy temprano para ir a trabajar y luego dormí temprano, luego solo seguí la información. Pero a finales de ese año me convertí en socio para ayudar al equipo e intentar ir a los juegos, por difícil que fuera".

El hincha, recibirá la nacionalidad brasileña y se llamará "Geraldo". En 2015, conoció a su novia por medio del internet, y desde junio del 2017 vive con ella en Brasil.

Torcedor equatoriano viu a vitória do Timão sobre o Emelec em 2012 e se tornou corinthiano!



Conheça a história de Gerardo Rosales, que ficou tão fã do Coringão que até veio morar no Brasil!



