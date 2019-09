Neymar le pagaría 11.000 euros a sus amigos

Neymar, estrella del Paris Saint Germain y la selección brasileña de fútbol, le pagaría una alta cantidad de dinero a sus amigos más cercanos.

Según informa The Sun, el futbolista les pagaría 11.000 euros al mes a tres de sus compañeros que viven con él. Cada uno de ellos, realiza una importante labor en la vida del jugador del PSG.

Gil Cebola, es el fotógrafo personal de Neymar y se desempeñó brevemente como su agente. Carlos Henrique, es el encargado de los negocios del grupo, y para finalizar, Jota Amancio es el que lo aconseja y amigo más cercano.

"Vive en una olla a presión y somos un escape. No hablamos de fútbol. Somos una forma de que él libere el estrés de su vida. Estamos juntos para conversar, viajar", dijo Gustavo Almeida, otro miembro del entorno del brasileño.

Inside Neymar’s entourage, where you can earn around £10k-per-month, have access to exclusive celeb parties and can mingle with the starshttps://t.co/xdds7shd1S

— The Sun Football (@TheSunFootball) September 17, 2019