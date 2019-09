Alves: "Tuve ofertas para regresar a la Juventus y al Barca"

Dani Alves participó en The Players' Tribune, el medio en el que los deportistas cuentan sus historias más personales en primera persona. El brasileño, que estaba sin equipo tras su paso por el PSG, acabó firmando por el Sao Paulo para sorpresa de muchos. Sin embargo, antes de hacerlo tuvo ofertas muy tentadoras para regresar a la Juventus y al Barcelona: "Tuve la posibilidad de volver a la Juventus. Tenía otra posibilidad, porque quería, que era volver a Barcelona., pero... ¿me hubiera hecho mejor persona o mejor profesional?".

Hay que recordar que el lateral derecho azulgrana lo ocupa actualmente Nelson Semedo tras el paso definitivo al centro del campo de Sergi Roberto. Como suplente, Moussa Wagué ha subido del filial, por lo que podía haber tenido un sitio en el equipo.

Sin embargo, lo que busca Alves son minutos, a pesar de que el equipo no tenga tanta notoriedad, ya que su objetivo es ser convocado para el Mundial de Qatar 2022: "Lo que quería, y fue decisivo para mí, era estabilidad para poder competir por el Mundial de 2022. Aquí fue donde comenzó el proceso de aceptar el próximo desafío. La mayoría de los clubes no han propuesto esto porque no creen en mí, creen que tengo fecha de caducidad. Y mi fecha de caducidad la decido yo".

El lateral de 36 años todavía cree que puede dar mucho de sí y hará todo lo posible para estar presente en la próxima cita mundialista.

Su gran papel en la Copa América ha sido clave para que le llegaran las ofertas: "Si me iba bien, se me abrirían muchas puertas". Pero el brasileño no ha querido dejarse llevar por el dinero o por la posibilidad de competir por la Champions League, ya que ha preferido en todo momento ser importante en el club que juegue, algo que le ofrecía el Sao Paulo: "Ninguno ofrecía lo que quería, excepto el equipo de mis sueños. Solo el Sao Paulo creyó en mí".