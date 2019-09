Drinkwater es atacado por seis personas

Danny Drinkwater, jugador del Chelsea, fue agredido por seis personas en un club de Manchester. El mediocampista habría intentado acostarse con la novia de otro futbolista profesional.

Según la información que publica The Sun, el volante tuvo una discusión con Kgosi Ntlhe, del Scunthorpe United, de la League Two del fútbol de Inglaterra. El futbolista le habría dicho: "No me importa, amigo, ella viene a casa conmigo", haciendo referencia a que iban a tener relaciones sexuales.

Luego de eso, Drinkwater fue expulsado del bar, donde fue atacado por seis individuos. Fuentes, aseguraron al medio inglés que: "En un momento, estaba acurrucado en una bola en el suelo, ya que repetidamente saltaban sobre su tobillo y gritaban: 'Rómpele las piernas'".

Tras el suceso, el inglés sufrió un desgarro de los ligamentos del tobillo, un ojo morado, mejilla cortada y la frente muy hinchada. Será baja en el Burnely por un mes, equipo donde llegó a préstamo esta temporada.