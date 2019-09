Lo que hizo Jurgen Klopp tras ganar la Bundesliga

Jurgen Klopp, exentrenador del Borussia Dortmund, recordó su celebración tras ganar la Bundesliga 2011. En el documental, Inside Borussia Dortmund, reveló cómo terminó esa noche.

"Estaba realmente borracho, algo que pudo notarse en algunas entrevistas. Pero recuerdo una cosa, no estoy seguro de si se lo he dicho antes a alguien. Me desperté en un camión dentro de un garaje. Estaba solo. Lo recuerdo, pero no tengo ni idea de lo que pasó las horas anteriores", mencionó el DT.

El Dortmund, quedó en la primera posición del torneo alemán con 81 puntos, superando al Bayern Munich. También, Klopp llegó a disputar la final de la Champions League 2013.