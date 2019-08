UEFA nomina a Van Dijk, Messi y Ronaldo a jugador del año

La UEFA dio a conocer que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil Van Dijk candidatos a mejor jugador del año (temporada 2018/2019).

El anuncio lo hizo en su cuenta oficial de Twitter (@ChampionsLeague) y al mismo iempo realizó una encuesta para que los aficionados hagan su eleción.

El ganador se conocerá en la ceremonia del organismo europeo a realizarse el próximo 29 de agosto en Mónaco. En ese mismo acto se harán los sorteos de la fase de grupos de la Europa League y Champions League 2019/2020.

Mira el anuncio oficial:

NOMINEES: 2018/19 UEFA Men's Player of the Year



Leo Messi

@Cristiano Ronaldo

@VirgilvDijk



#UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 29 August pic.twitter.com/SLaIUWH62p

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2019