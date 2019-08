León revela que jugó infiltrado ante Independiente

A pesar de la clasificación de IDV a la semifinales de la Copa Sudamericana, no todo fue positivo para los sangolquileños, debido a la grave lesión del zaguero central, Luis Fernando León, quien salió en camilla y entre lágrimas.

El propio defensor de 26 años, contó que se infiltró para este duelo: "Le había comentado al profe que venía de un esguince de segundo grado, en instancias se me veía cojear. Dije que lo iba a dar todo hasta donde yo podía, lastimosamente mi lesión no me dejaba jugar más".

"Sea el equipo de Sornoza (Corinthians) o Fluminense, nosotros vamos a trabajar duro. Somos un equipo muy trabajador, en estas instancias nos volvemos fuertes y con la motivación extra que nos da el cuerpo técnico. Que duela el tobillo, ahora a recuperarme. Estoy contento porque el equipo dio el máximo, ellos me dieron la confianza para saltar al campo", finalizó el también capitán del club ecuatoriano, esperando estar al 100% para las semifinales.

Cabe recordar que León ya fue parte de aquel plantel que jugó la final de la Copa Libertadores, en el 2016, partiendo como alternante.