El Bedale AFC presentó su uniforme de salchichas

El AFC Bedale, equipo inglés que juega en la liga regional North Riding, se hizo viral tras presentar su peculiar indumentaria para el inicio de la temporada. Es la tercera vez que usan un uniforme así.

Gracias a su patrocinador, en la ropa de sus jugadores tienen alimentos tradicionales de Inglaterra: salchichas, frijoles y puré de papas. Por otro lado, el uniforme de su portero, simula las prendas que usa un chef.

This is the third time @AfcBedale have had a sausage-based kit, and this one tops the lot. What a sight. Remarkable. pic.twitter.com/a1HTanXcWN