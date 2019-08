El goleador y figura de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, explicó en una entrevista para Soccer.com el inició de su reconocida forma de celebrar sus goles.

"Fue cuando jugamos en Estados Unidos contra el Chelsea y no se como se me ocurrió. Sólo marqué y lo hice. Fue natural para ser sinceros. Después, me gustó y lo hice más habitualmente. Vi que a la gente le gustaba y me recordaba por la celebración y seguí haciéndolo”, dijo el portugués.

Ronaldo, le dio vida a esta celebración cuando vestía la camiseta del Real Madrid en la temporada 2013. El jugador consiguió anotar 450 goles en nueve temporadas con la camiseta del conjunto 'blanco'.

Así nacio la mítica celebración de @Cristiano, el "¡¡¡Siiiiuuuuuuuuu!!!", cuando vestía la camiseta del Real Madrid.

