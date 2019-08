Flamengo estaría negociando con Mario Balotelli

El Flamengo de Brasil busca seguir reforzando su equipo en esta temporada. Tras la llegada de Rafinha y Filipe Luis, ahora buscarían fichar al delantero italiano Mario Balotelli.

Según información de varios medios, el conjunto brasileño le habría extendido una oferta al goleador. Actualmente, Balotelli se encuentra sin equipo, luego de jugar en el Olympique de Marsella la temporada pasada.

'Súper Mario', vistió las camisetas del Inter de Milán, Manchester City, Liverpool, AC Milan y Nice. En su carrera, lleva 361 partidos disputados y 146 goles anotados.

Mario Balotelli linked with surprise move to Flamengo as striker 'enters talks with Brazilian side' after being released by Marseille https://t.co/lbCsrfkRZn pic.twitter.com/wYmU21AIp6

— MailOnline Sport (@MailSport) August 5, 2019