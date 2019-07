Repetto: "Hoy Liga está entre los mejores ocho de América”

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, habló luego de la clasificación de los suyos a los cuartos de final de la Copa Libertadores, al conseguir un empate en Asunción, ante Olimpia, dejando el marcador global de 4-2.

“No dudó de nada. El penal seguramente fue penal y la expulsión nos parece que también estuvo bien. No estoy para ver fantasmas sabemos como se maneja y en particular no tengo quejas”, empezó hablando Repetto, en referencia al juez central del partido que se vio apoyado constantemente en el VAR.

Profundizando sobre las polémicas, Repetto dedicó unas palabras a la tarjeta roja de Jhojan Julio: “La expulsión hizo que ellos pongan más gente en el área y lo buscaron con esas pelotas complicadas. En la previa no pensamos en el segundo tiempo que tuvimos hoy porque calculábamos once contra once”.

“Intentamos que no nos tiren tantos centros desde los costados. Era fundamental ganar la primera o la segunda pelota. A pesar de estar con uno menos, el equipo terminó luchando. Jugamos una final y nos esforzamos al 100% para poder pasar. Dimos un paso importante y hoy Liga está entre los mejores ocho de América”, detalló el uruguayo, en base al juego.

“Lo que me gustó fue que estos partidos se juegan con dientes apretados como ocurrió en el segundo tiempo. Es lo que uno rescata del equipo. No me gustó la expulsión, pudimos evitarla. Tampoco vamos a hacer un drama porque Jhojan es un chico joven y esto va a ser un aprendizaje. Por suerte no nos costó”, culminó.