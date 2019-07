Guardiola: "Phil es el jugador más talentoso que he visto en mi carrera como DT"

Pep Guardiola ha dejado en segundo plano a Lionel Messi, la figura con la que obtuvo todo los galardones individuales y colectivos en el fútbol, ya que en una entrevista reconoció que el joven talento del Manchester City, Phil Foden, es el más talentoso que he conocido.

"Lo he dicho muchas veces, pero tal vez no lo haya dicho delante de él. Phil es el jugador más talentoso que he visto en mi carrera como entrenador", dijo el estratega español sin pensarlo dos veces.

Foden es una de las grandes promesas del cuadro 'ciudadano', además del balompié británico, destacando por su capacidad con el balón, con apenas 19 años de edad.