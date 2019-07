Juventus podría juntar a Neymar con CR7

En Italia confirman la presencia inminente del padre de Neymar en Turín para reunirse con la Juventus. Después de la información desvelada por Mundo Deportivo, explicando que el jugador se estaba ofreciendo a los grandes clubs de Europa, Rai Sport ha anunciado hoy una reunión entre Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus, con el padre y agente de Neymar.

El periodista Paolo Paganini, especialista de la Rai en temas de ‘mercato’, ha confirmado la existencia de una reunión entre Paratici y el padre de Neymar. Rai Sport no detalla cuando se producirá el encuentro, pero sí han confirmado la existencia de la misma reunión.

La mencionada información también aclara que de momento no hay negociaciones y que dicho encuentro es meramente informativo. La Juventus, tras los fichajes de De Ligt, Rabiot y Ramsey, en principio no tiene marcado como prioritario el fichaje de Neymar, aunque aseguran en Italia que si se presenta una buena oportunidad, desde el punto de vista económico, no descartan juntar al brasileño con Cristiano Ronaldo en la delantera turinesa.

En las próximas horas se espera la presencia en Turín del padre de Neymar para reunirse con Fabio Paratici, un encuentro que puede ser clave en el desarrollo del ‘culebrón’ Neymar. Y en Italia ya especulan con el súper equipo que puede armar la Juventus.