El F.C Barcelona ofrecería a cuatro jugadores por Neymar

El Fútbol Club Barcelona estaría analizando ofrecer a cuatro jugadores al Paris Saint Germain para poder finiquitar el traspaso de Neymar Jr. en este mercado de pases.

Según informa Bild, reconocido medio alemán, los catalanes ofrecerían a Coutinho, Debmélé, Semedo y Umititi. El conjunto de francés puede escoger a tres de ellos para poder finiquitar la negociación por el extremo brasileño.

Desde hace varias semanas, hay rumores de que Neymar no quiere continuar en el Paris y sólo desea ser traspasado al Barcelona. El futbolista no se ha presentado a los entrenamientos del PSG y el club busca sancionarlo.

According to our information, @FCBarcelona has not offered any money to @PSG_inside for @neymarjr. Barca offered this deal: In exchange with Neymar PSG could choose three of the four players from the quartet Philippe Coutinho, Dembélé, Samuel Umtiti and Nelson Semedo @BILD_Sport

