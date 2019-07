Peter Crouch se retira del fútbol a los 38 años

El exinternacional inglés Peter Crouch anunció este viernes su retirada del fútbol a los 38 años, luego de dos décadas como profesional.

El espigado delantero, que vistió en la segunda mitad de la pasada temporada los colores del Burnley, debutó en el campeonato inglés en 2000 con el Queens Park Rangers y jugó también en el Liverpool, el Tottenham y el Stoke City.

Su debut con los 'Tres Leones' se produjo en mayo de 2005 en un encuentro ante Colombia. Fue internacional en 42 ocasiones y anotó 22 goles.

"Después de pensar mucho este verano (boreal), he decidido retirarme del fútbol. Nuestro maravilloso juego me lo ha dado todo", escribió el futbolista de 2,01 metros de altura en Twitter.

"Estoy muy agradecido a todos los que me ayudaron a llegar ahí y estar tanto tiempo", añadió.

Crouch disputó el Mundial-2006, donde marcó su primer gol en una Copa del Mundo en la victoria por 2-0 ante Trinidad y Tobago en un partido de la fase de grupos. El delantero también participó en el Mundial-2010.

Mira el anuncio oficial:

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X

— Peter Crouch (@petercrouch) 12 de julio de 2019