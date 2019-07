La celebración de Alex Morgan tras el título de Estados Unidos

Estados Unidos se consagró campeón del Mundial Femenino 2019 tras vencer por 2-0 a Holanda. Alex Morgan, figura de la selección, sorprendió a los seguidores en redes sociales con su celebración en el camerino.

En las imágenes que circulan las distintas plataformas web, la jugadora estadounidense baila junto a sus compañeras, celebrando el cuarto título del mundial femenino de la historia de Estados Unidos.

.@alexmorgan13 is making sure the most recent member of the fam makes it home safe too. pic.twitter.com/8ACI1xbAUH

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 8, 2019