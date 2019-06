Joe Hart, reconocido portero inglés del Burnley, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un nuevo tatuaje en su cuerpo.

El exguardameta del Manchester City se tatuó una armadura en su hombre y brazo derecho. "Me puse mi armadura... ahora veremos qué pasa. No le gustará a todos, lo comprendo, pero esto es lo que me representa", escribió en Instagram.