Marcos Llorente es nuevo jugador del Atlético de Madrid

El Atlético anunció oficialmente que Marcos Llorente ya es nuevo jugador colchonero. El club rojiblanco y el Real Madrid han hecho oficial el acuerdo. El centrocampista firmará por cinco temporadas una vez supere el reconocimiento médico, informó la entidad colchonera. La intención del Atleti es que Marcos Llorente se someta mañana a los exámenes médicos y firme su contrato.

El jugador llega procedente del Madrid y se convierte en el primer jugador que cambia el equipo blanco por el rojiblanco directamente desde Jurado en el año 2006. El pivote era el jugador elegido por Simeone para cubrir la baja de Rodrigo, que anunció al club que ha decidido salir y dejará los 70 millones de su cláusula que aparentemente pagará el Manchester City y los deseos del técnico se han hecho realidad.

Llorente no era un jugador relevante para Zidane y su empeño era vestir la camiseta atlética, como ya hizo su padre Paco Llorente y su abuelo Ramón Grosso. A sus 24 años el centrocampista sentía la necesidad de cambiar de equipo, ya que en el Real Madrid no estaba contando con oportunidades (16 partidos en toda la temporada pasada) y como ya adelantó As el 6 de mayo el Atlético seguía muy de cerca sus pasos.