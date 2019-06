Real Madrid presenta a Rodrygo como su nuevo jugador

El Real Madrid anunció a su nuevo jugador, Rodrygo Goes de 18 años, y quien atendió a los medios de comunicación, en el estadio Santiago Bernabéu.

Rodrygo respondió todas las preguntas, entre ellas las de su relación con Vinicius Junior, otra joya braileña del equipo. “Yo había hablado con Vinicius desde que fiché por el Real Madrid y me dijo que tenía que tener paciencia porque somos muy jóvenes. Creo que no se nos puede comparar, que somos dos buenos jugadores y ahora somos compañeros”.

“Neymar hay uno solo y no se va a repetir yo quiero ser el Rodrygo del Real Madrid, y triunfar en el mejor club del mundo, nada más. Neymar está en otro club y no puedo hablar de él”.

Entrada al vestuario del Real Madrid

“Tengo ganas de jugar con todos mis compañeros no me puedo quedar con uno solo: Hazard, Benzema, Vinicius, Casemiro... todos son increíbles”.

Fichaje por el Real Madrid

“Es cierto que mi fichaje se cerró en apenas 20 minutos. Yo siempre he sido aficionado del Real Madrid y quien me conoce lo sabe y cuando me enteré del interés del Real Madrid ni siquiera me lo pensé ni un segundo”.