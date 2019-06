Messi estará en la portada del PES 2020

Konami anunció en la Electronic Entertainment Expo (E3) 2019 los detalles de la próxima entrega de la serie PES, eFootball PES 2020. Encabezada por Lionel Messi, la edición estándar ya se encuentra disponible para pedidos por anticipado en PlayStation 4, Xbox One y STEAM a un precio de 60 dólares.

"Ser un futbolista en la cima del juego requiere años de dedicación y un perfeccionamiento continuo de la técnica. eFootball PES 2020 captura la realidad de este juego mejor que cualquier otro juego que haya jugado. Es un logro notable y estoy muy orgulloso de estar en la portada", comentó Lionel Messi, jugador de Barcelona.

"Estoy feliz de estar en la portada eFootball PES 2020. Desde que era chico, siempre estaba ansioso de ver qué futbolista sería la tapa del juego. Ahora, mi hijo los juega y debo decir que está emocionado de saber que vuelvo a estar en la portada. Él me preguntó varias veces por qué no aparecía más en la tapa, así que ahora me pone feliz anunciar que vuelvo a estar en ella", añadió la Pulga.

Los jugadores también tendrán en sus manos la exclusiva edición leyenda digital, con el ícono brasileño Ronaldinho por un precio de 80 dólares. Esta incluye una versión exclusiva de Ronaldinho y Messi escaneada en 3D de 2019 en un préstamo de 10 partidos para myClub. Todos los que realicen un pedido por anticipado de cualquiera de las ediciones digitales del juego obtendrán a Andrés Iniesta y 1000 monedas de myClub para completar.

PES 2020 inicia una nueva década de simulación de fútbol líder en la industria con una promesa audaz de revolucionar el eFootball e introducir el deporte a una audiencia global. La serie PES continúa su dedicada búsqueda de realismo, al tener en cuenta los comentarios de los fanáticos para ofrecer varios cambios impactantes que inculcan a cada momento del juego un sentido de total libertad y control. Los cambios clave incluyen una versión remasterizada de la Master League, un nuevo modo llamado Día del partido (Matchday) y una identidad visual completamente renovada para los menús del juego.

Master League remasterizada

Llegan grandes cambios a la Master League, el modo favorito de los fanáticos, encabezado por un nuevo y poderoso sistema de diálogo interactivo que pone las riendas firmemente en las manos de los jugadores cuando se trata de controlar la progresión de la historia. Esto permite a los jugadores elegir las respuestas que se adapten a su personalidad para impulsar la progresión y crear su propia historia personal de esta opción de juego. El mercado de transferencias en PES 2020 también contará con un algoritmo completamente nuevo que garantiza que cualquier traspaso de futbolistas, los costos de cada operación, los salarios y otros elementos estén alineados con la realidad.

Se podrá crear y personalizar los logotipos de los patrocinadores que se mostrarán en el fondo de los medios de comunicación durante las entrevistas y en la pantalla del menú principal de Master League. Personalizar los modelos de directores técnicos con un mayor nivel de libertad gracias a la tecnología de escaneo 3D de alto desempeño para capturar las imágenes de personas de diferentes formas y tamaños corporales. O jugar a través de la Master League con uno de los varios directores técnicos legendarios como tu avatar, incluidos Zico, Cruyff y Maradona.

Características adicionales del juego:

Además de la Master League y el Día del partido, se han hecho numerosos cambios significativos a PES 2020 como resultado directo de los comentarios de los fanáticos. Esto incluye la mejora de la mecánica de atrapar y nuevas técnicas, la precisión de patada sensible al contexto, la defensa más realista y la incorporación de la falta intencional, un sistema de interacción de jugadores adaptable que recrea las personalidades de los jugadores en el campo y mucho más.

El juego nunca se ha visto mejor que este año ya que PES 2020 presenta un motor de iluminación mejorado, mejores modelos de jugadores, escenas cortadas realistas y secuencias de reproducción, además de un ángulo de cámara preestablecido completamente nuevo que ofrece una sensación de transmisión convincente.