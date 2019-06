CR7 le pidió a De Ligt que fichara por la Juventus

La final de la UEFA Nations League, dejó una anécdota que añade un poco más de incertidumbre a uno de los traspasos más mediáticos del verano, el del central holandés Matthijs de Ligt, por cuyos servicios pugnan varios grandes como Barça, Juventus o Bayern de Múnich.

El capitán del Ajax sigue deshojando la margarita de su futuro y ya tiene varias ofertas sobre la mesa de su representante, Mino Raiola. Una de ellas es del Barça, que quiere que aterrice en el Camp Nou el mismo año que lo hará Frenkie de Jong, y otra es de la Juventus. No deja de ser una anécdota, pero lo ocurrido sobre el mismo césped de Do Dragao tras la final de la Nations League deja claro que en la lucha por hacerse por el fichaje de De Ligt toda ayuda es bienvenida.

Fue el propio central holandés el que desveló lo ocurrido a la cadena NOS. “¿Te vienes a Turín?”, le preguntó Cristiano con la derrota aún fresca. “No lo entendí al principio. Me sorprendió un poco, me dejó un poco en shock, así que me reí. Pero no respondí nada”, confesó De Ligt. “Después del partido estás decepcionado por haber perdido y eso es lo único en lo que estás pensando”, explicó.

Aunque parece claro que De Ligt abandonará el Ajax de Amsterdam este verano rumbo a uno de los grandes del fútbol europeo, el futbolista se lo toma con calma y sigue sin dar pistas sobre su futuro. “Son cosas que no me importan ahora. El período de fichajes comienzo en un tiempo, así que primero me toca irme de vacaciones y descansar. Luego ya veré”, sentenció.