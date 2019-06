Gianluigi Buffon deja el PSG tras una temporada

El guardameta italiano Gianluigi Buffon, de 41 años, dejará el París Saint-Germain, anunció este miércoles el club, tras una temporada fallida para el exportero de la Juventus de Turín, que no pudo ayudar al PSG a progresar en la Liga de Campeones.

"Tras una larga y serena reflexión, el París Saint-Germain y Gianluigi Buffon acordaron la no renovación del contrato del legendario arquero, que concluirá el próximo 30 de junio", dijo el PSG.

El elenco parisino también lo despidió a través de sus redes sociales. "Un caballero dentro y fuera del campo y un compañero extraordinario. Le deseamos lo mejor para el resto", escribió la cuenta oficial del PSG.

"Gracias gran 'Gigi', complementó la institución francesa con otro posteo.

El conjunto francés alternó esta campaña, en la que solo ganó la Liga de Francia, en la portería entre Buffon y Alphonse Aréola, de 26 años.

Mira el tweet oficial del PSG:

Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 de junio de 2019