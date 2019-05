Jugador del Liverpool revela cómo lo insultó Messi

La calentura de Lionel Messi durante el partido entre Liverpool y Barcelona, por las semifinales de la Champions League, quedó en evidencia durante un cruce de la Pulga con el inglés James Milner, quien brindó una entrevista a Daily Mail y contó qué fue lo que sucedió camino al túnel de los vestuarios.

"Me empezó a decir muchas cosas en español. Me iba llamando ‘burro’, que es un animal pero que también se utiliza en español para referirse a alguien que va dando muchas patadas por ahí. No creo que supiera que entiendo algo de español. Parece que no estaba muy contento…", reveló el mediocampista de los Reds.

Esta no fue la primera situación que tuvo como protagonistas a ambos jugadores. En 2015, cuando Milner vestía la camiseta del Manchester City, Messi lo humilló con una gambeta que se hizo viral en YouTube, algo que el argentino le habría recordado en el encuentro de Champions: "Me dijo 'ese foul que me hiciste fue por el caño que yo te hice'".

“No debes tener miedo de hacer el ridículo ante él, yo lo he vivido... Ya me ha humillado y el vídeo se ha visto un millón de veces, pero no fui el primero y no seré el último. Ante jugadores así, debes hacerles saber que estás aquí y no dejar que hagan todo a su manera, tienes que intentar interrumpirlos, sin lesionarlos, por supuesto. Es parte del juego”, cerró Milner.