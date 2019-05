Inter de Italia presentó su nueva camiseta

El Inter de Milán y la empresa deportiva que los viste hicieron público este miércoles el nuevo diseño de la camiseta de cara a la temporada 2019/20 para los equipos neroazzurri, tanto en la rama masculina como en la femenina. Los modelos fueron los propios protagonistas; ellos y ellas.

La interrupción de las franjas verticales debajo del pecho, el tono más claro de las rayas azules y el retorno del color blanco en el detalle del cuello y las mangas son las principales novedades que presentó la marca de la pipa.

Para gran parte de la prensa italiana también es una novedad que no apareciera el argentino Mauro Icardi en el afiche, donde sí está su compatriota Lautaro Martínez. La no presencia del ya ex capitán interista puede ser un presagio de su salida de la institución, luego de una temporada convulsionada y plagada de polémicas.