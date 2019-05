Conmebol modifica reglamento de clasificación para 2020

Este martes se pudo conocer que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), modificó su reglamento para la clasificación de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana desde el 2020, lo que afecta a los premios que dará la Copa Ecuador.

A través de un comunicado, la Conmebol estableció los requerimientos básicos que necesitarán los clubes del continente para poder participar de dichos torneos.

Y dentro de sus solicitudes, confirmó que todos aquellos equipos que competirán en cualquiera de ambos campeonatos internacionales deberán jugar en la primera categoría de sus países, lo que impedirá al campeón de la Copa Ecuador jugar la Sudamericana, en caso de que este sea de la Serie B o de Segunda Categoría.

Tampoco podrá tener este premio, un elenco que quede campeón de la Copa Ecuador, y que estando en Serie A, descienda.

En el escrito, que envió a las asociaciones miembro del ente, y por ende a sus clubes afiliados, la Conmebol confirmó estos cinco puntos básicos para la participación de los clubes clasificados: a) Haber calificado para la competición por mérito deportivo; b) No estar cumpliendo una sanción o suspensión que a criterio de la CONMEBOL lo imposibilite de participar en la CONMEBOL Libertadores y/o CONMEBOL Sudamericana; c) Haber obtenido la Licencia de Clubes de la CONMEBOL expedida por su Asociación Miembro; d) Estar disputando el torneo nacional de su Asociación Miembro en la división principal de la competición en 2020 (es decir, no haber descendido de división en el torneo nacionales; e) Remitir en tiempo y forma la Carta de Conformidad y Compromiso.