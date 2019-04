Eto'o: “Guardiola me debería pedir perdón”

Samuel Eto’o (38 años), ex delantero del FC Barcelona y ahora en las filas del Qatar SC, ha concedido una entrevista a beIN Sports en la que habló de su pasado en el Barça.

El futbolista camerunés considera que Pep Guardiola se equivocó con él y que en ese momento la pieza clave del equipo no era Leo Mess, sino éli: “Pep ha vivido toda su vida en Barcelona, pero durante los años que pasé en Barcelona, él no entendió a la plantilla. Él no vivió la vida de nuestro grupo. Le dije a Guardiola: ‘Te disculparás conmigo, porque soy yo el que hará que el Barcelona gane, no Messi. Fui yo el que hizo ganar al Barça y Pep me debería pedir perdón”.