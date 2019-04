Kazu Miura: “Quiero jugar hasta que me muera”

Kazu Miura es una leyenda del fútbol japonés que a sus 52 años aún sigue jugando de forma profesional. Fue el primero en romper moldes fuera del país nipón, jugando en el fútbol base del Santos brasileño, así como jugando en la Serie A con el Génova. Siempre se le ha considerado como el jugador que inspiró a Yoichi Takahashi para crear a ‘Capitán Tsubasa’ (Oliver y Benji en España).

En una entrevista concedida a ‘L’Équipe’, Miura ha asegurado que quiere “jugar hasta que me muera”. “Es el cuerpo el que decidirá. Si estoy agotado, ya no puedo entrenar, será el momento”, valora el japonés sin dejar de admitir que “no puedo imaginar decirle adiós a 50.000 personas en un estadio”.

“No me interesa convertirme en entrenador, presidente de un club, director deportivo, comentarista de televisión... Mi único deseo es ser jugador. Y hasta la muerte si es posible. Cuando muera, no quiero que se informe que el exjugador Kazu Miura ha muerto, si no que el jugador Kazu Miura ha muerto”.