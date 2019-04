Cristhian Noboa habló sobre el momento de Emelec

En la jornada de este jueves, el volante ecuatoriano Cristhian Noboa, fue entrevistado por Mundo Deportivo, en donde habló sobre su presente tras una lesión complicada, la Selección, y el momento futbolístico de Emelec.

Noboa arrancó diciendo que: "Hubo momentos que yo pensaba que no iba a jugar más al fútbol, me ayudó mucho el apoyo de mis hijos y mi familia... Mis hijos fueron fundamental y me olvidaba que estaba lesionado me acompañaron mucho en diciembre y enero que estaba en el país".

Sobre su regreso a la Selección Nacional, el mediocampista supo indicar: "Puse cara de felicidad cuando recibí el llamado de la selección, mis compañeros me felicitaron mucho... Cuando en principio no me vi en la lista de convocados yo estaba tranquilo, me llamó Bolillo para convocarme me dijo a usted lo quiero acá".

El tricolor que juega para el Zenit de Rusia, supo además tocar el tema de Emelec, luego de no conseguir buenos resultados: "No se encuentra en buena posición en el torneo local, debe dar la vuelta a la página de la Copa Libertadores y trabajar para mejorar".

Además, el elemento ecuatoriano se refirió a Antonio Valencia, quien no seguirá en Manchester United: "Antonio Valencia para mí es un ídolo en Ecuador y es el mejor futbolista ecuatoriano a lo largo de la historia... Es un futbolista que ha dado mucho por el país, la gente lo critica por el mal momento que pasó. En la Selección somos 23 jugadores no solo uno o dos".