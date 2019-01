Oficial: Montero es nuevo jugador del West Bromwich Albion

Jefferson Montero, extremo ecuatoriano, es nuevo jugador del West Bromwich Albion. Llega procedente del Swansea City de la Premier League.

'Turbina' llega en calidad de préstamo hasta junio del presente año. En esta temporada, disputó cuatro encuentros con el equipo de galés.

El West Bromwich se encuentra en la cuarta posición del English Football League Championship, segunda división de Inglaterra.

Jefferson Montero's move to West Brom is all but done it seems #Swans https://t.co/GpUSpF0znZ

— Swansea City Online (@SwanseaCityLive) 31 de enero de 2019