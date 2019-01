Juventus hace oficial el fichaje de Cáceres

Comenzó la actual hegemonía de la Juventus de Turín allá por 2012 justamente en la última temporada de Alessandro Del Piero en este club. Y en aquella escuadra militaba un Martín Cáceres que fue parte de las plantillas que conquistaron los primeros 5 Scudettos de manera consecutiva.

Ya son 7 y se va camino del octavo, de manera que el conjunto piamontés está alargando ese dominio del Calcio. Y ahora para conseguir apuntalar su defensa en ese propósito, ha recurrido de nuevo a los servicios del defensa uruguayo, que llega de la Lazio a cambio de solamente 600.000 €.

Viene de jugar 8 encuentros en el equipo biancocelesti y se espera que no va a tener mucho protagonismo con Massimiliano Allegri, pero sí puede ser una solución válida para paliar imprevistos o para que haya más rotaciones en la retaguardia bianconera en esta segunda parte del curso. Firma hasta final de temporada.

